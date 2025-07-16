Главный тренер "Азеррейла": "Результаты жеребьевки Лиги чемпионов вполне удачные"

«Результаты жеребьевки Лиги чемпионов для «Азеррейла» оказались удачными».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер азербайджанского мужской волейбольной команды Борис Гребенников заявил Report.

Специалист отметил, что сербская команда «Раднички», с которой им предстоит встретиться в первом квалификационном раунде, - сильный соперник:

«Нам повезло, что попался хороший, сильный соперник в жеребьевке. Они стали чемпионами Сербии после долгого перерыва. Это также говорит о силе и мотивации команды. Я знаком с чемпионатом этой страны. Знаю, что в командах есть молодые и перспективные волейболисты. От нас требуется выйти на площадку и бороться до конца. На мой взгляд, мы способны выбить этого соперника из борьбы и выйти в следующий раунд.

Наше преимущество в том, что мы сохранили состав с прошлого сезона. Проблем с адаптацией волейболистов нет. Более того, мы привлекли в команду нового плеймейкера. Насколько мне известно, серьезных изменений в составе соперника не произошло. Они сделали всего два новых трансфера. Поэтому нас ждет очень интересное противостояние. Конечно, я анализирую игры соперника, стараюсь определить его сильные и слабые стороны».

Гребенников подчеркнул, что они начнут тренировки в августе:

«Начнем тренировки в конце августа. У нас будет два месяца на подготовку. На мой взгляд, этого времени достаточно, чтобы хорошо подготовиться. Считаю результаты жеребьевки вполне удачными».

Отметим, что чемпион Азербайджана сыграет с сербским «Раднички» в первом квалификационном раунде турнира. Первый матч между командами состоится 21–23 октября, а ответный - через неделю.

İdman.biz