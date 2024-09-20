Азербайджан отделяют девять месяцев от продолжения отбора на ЧЕ

Мужской сборной Азербайджана по волейболу осталось провести два матча в отборочном турнире чемпионата Европы-2026.

Как передает İdman.biz, после двух поражений от Австрии в гостях и Бельгии дома, подопечных Фарида Джалалова вновь ждут встречи с этими соперниками. Правда, ближайшая из них пройдет через девять месяцев - 28 июня 2025-го года наша команда на своей площадке примет австрийцев, а 13 июля ее ждет заключительная игра в Бельгии.

Между тем, после первого круга в лидеры квалификации в своих группах вышли Бельгия, Дания, Чехия, Греция, Эстония и Латвия.

Отметим, что чемпионат Европы состоится в Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии.

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