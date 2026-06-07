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Сборная Азербайджана примет Эстонию в Евролиге

Волейбол
Новости
7 Июня 2026 10:28
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Сборная Азербайджана примет Эстонию в Евролиге

Женская сборная Азербайджана по волейболу сегодня проведет очередной матч Серебряной Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда встретится в Баку со сборной Эстонии. Игра пройдет в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта и начнется в 18:00.

Подопечные Фаика Гараева постараются реабилитироваться за поражение в предыдущем матче турнира. В своей первой встрече азербайджанские волейболистки уступили сборной Швеции со счетом 0:3 (19:25, 14:25, 23:25).

Теперь сборная Азербайджана рассчитывает добиться положительного результата в домашнем поединке против эстонской команды.

İdman.Biz
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