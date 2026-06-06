Натали Лемменс: "Хотим выйти на пик формы к Евро в Баку" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

На днях стартовала Лига наций по волейболу среди женских команд. Среди ее участниц есть и сборные, которые в августе прибудут в Баку на матчи чемпионата Европы. В их числе Бельгия и Нидерланды, которые встретятся с подопечными Фаика Гараева на групповом этапе.

Как сообщает İdman.Biz, бельгийки начали с поражения от Польши, уступив соперницам в изнурительном пятисетовом поединке. Впереди их ждут встречи против Чехии, Таиланда и Сербии. Одной из самых опытных игроков в нынешнем составе является блокирующая Натали Лемменс, которая рассказала о задачах, которые стоят перед сборной в Лиге наций и чемпионате континента.

"Для нас Лига наций всегда является отличной возможностью проверить себя на фоне сильнейших команд планеты. Каждый матч помогает понять, над какими компонентами игры еще нужно работать. Турнир важен и в контексте предстоящего чемпионата Европы. Он требует максимальной готовности, поэтому каждая встреча сейчас помогает нам стать сильнее и лучше оценить свой потенциал", - заявила Лемменс видеоинтервью после игры с Польшей.

На вопрос о том, насколько далеко зайти рассчитывает Бельгия на континентальном первенстве, блокирующая отметила: "Хотим выйти на пик и пройти как можно дальше. Сегодня в Европе очень высокая конкуренция, но у нас есть опытные игроки и талантливая молодежь. Если будем играть в свою силу, сможем бороться с любым соперником".

Что касается сборной Нидерландов, то она начала Лигу наций с поражения от Бразилии (1:3,), а дальше по календарю предстоят встречи с Турцией, Италией и Доминиканской Республикой.

Главными фаворитами рейтингового турнира традиционно считаются действующие чемпионки Европы из Турции, олимпийские чемпионки Италии, а также сборные Бразилии, Польши, США и Сербии. По мнению экспертов, нынешний розыгрыш позволит тренерским штабам команд окончательно определиться с составами перед чемпионатом Европы.

Большинство ведущих сборных активно проводят ротации, проверяют молодых волейболисток и наигрывают различные тактические схемы.