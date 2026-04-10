Азербайджанская федерация волейбола завершила курс для тренеров "2-й категории" - ФОТО

Федерация волейбола Азербайджана завершила очередной курс для тренеров "2-й категории".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, обучение проходило в Баку с 6 по 10 апреля.

Занятия проводил инструктор Международной федерации волейбола (ФИВБ), профессор Дженгиз Акарчешме. В курсе приняли участие 16 специалистов, ранее успешно завершивших этап "1-й категории".

По итогам программы участники сдали теоретический и практический экзамены. Те, кто успешно справится с обоими этапами, получат сертификаты тренера "2-й категории" от АВФ.

Отмечается, что данный сертификат дает право работать в национальных чемпионатах, а также открывает возможность пройти курс "3-й категории". В дальнейшем специалисты, завершившие все три уровня, смогут принять участие в семинаре ФИВБ Level-1.