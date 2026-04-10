Азербайджанская федерация волейбола завершила курс для тренеров "2-й категории" - ФОТО

10 Апреля 2026 16:57
Азербайджанская федерация волейбола завершила курс для тренеров "2-й категории"

Федерация волейбола Азербайджана завершила очередной курс для тренеров "2-й категории".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, обучение проходило в Баку с 6 по 10 апреля.

Занятия проводил инструктор Международной федерации волейбола (ФИВБ), профессор Дженгиз Акарчешме. В курсе приняли участие 16 специалистов, ранее успешно завершивших этап "1-й категории".

По итогам программы участники сдали теоретический и практический экзамены. Те, кто успешно справится с обоими этапами, получат сертификаты тренера "2-й категории" от АВФ.

Отмечается, что данный сертификат дает право работать в национальных чемпионатах, а также открывает возможность пройти курс "3-й категории". В дальнейшем специалисты, завершившие все три уровня, смогут принять участие в семинаре ФИВБ Level-1.

Новости по теме

Наталья Мамедова впервые о рождении ребенка: "Пришло время заняться семьей" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
15:29
Волейбол

Наталья Мамедова впервые о рождении ребенка: "Пришло время заняться семьей" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Легенда азербайджанского волейбола рассказала о своем визите в Азербайджан

Фаик Гараев: "Через три-четыре года ждем серьезный прогресс"
9 Апреля 17:35
Волейбол

Фаик Гараев: "Через три-четыре года ждем серьезный прогресс"

Вице-президент федерации подробно объяснил стратегию развития
Наталья Мамедова вернулась в Азербайджан спустя годы
9 Апреля 12:19
Волейбол

Наталья Мамедова вернулась в Азербайджан спустя годы - ВИДЕО

Экс-лидер сборной посетила матч Высшей лиги

"Туран" и DH Volley уверенно стартовали в полуфинале
8 Апреля 20:08
Волейбол

"Туран" и DH Volley уверенно стартовали в полуфинале - ОБНОВЛЕНО

Обе команды сделали шаг к выходу в финал

Высшая лига Азербайджана по волейболу: стартовал этап полуфинала
7 Апреля 21:10
Волейбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: стартовал этап полуфинала

Оба поединка состоялись сегодня
Завершилось первенство Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек
6 Апреля 00:10
Волейбол

Завершилось первенство Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек

В финальных матчах определились чемпионы среди мужских и женских команд

Самое читаемое

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов