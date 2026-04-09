Фаик Гараев: "Через три-четыре года ждем серьезный прогресс"

9 Апреля 2026 17:35
Фаик Гараев: "Через три-четыре года ждем серьезный прогресс"

Вице-президент Федерации волейбола Азербайджана и главный тренер женской сборной Фаик Гараев обозначил долгосрочную стратегию развития национального волейбола, заявив о ставке на системную подготовку молодых игроков и расширение региональной базы.

Гараев подчеркнул, что ключевым итогом турнира стало массовое участие команд, позволившее выявить перспективных волейболисток и сформировать расширенный список кандидатов в сборную. По его словам, уже определена группа из 26 игроков, для которых готовится специальная программа развития с участием во второй команде и непрерывным тренировочным процессом.

"Самое приятное, что в этом турнире участвовало большое количество команд. Я уже составил список из 26 человек. Мы готовим программу, чтобы выбранные волейболистки в течение трех-четырех месяцев играли во второй команде и не выпадали из тренировочного процесса. Самое главное, что мы уже нашли таких. Иногда говорят, что у нас нет игроков, но когда в соревнованиях участвует много команд, всегда можно отобрать 10-15 человек", - добавил Гараев в интервью Report.

Также планируется изменение регламента внутреннего чемпионата: федерация хочет обязать клубы выпускать на площадку минимум двух азербайджанских волейболисток, что должно обеспечить стабильную игровую практику для местных игроков и укрепить резерв сборной.

"Со следующего года хотим внести изменения в регламент, чтобы на площадке одновременно находились минимум два азербайджанских игрока. Если в Суперлиге будет 8-9 клубов, это значит, что 18 местных волейболисток будут постоянно играть. Это большой шаг вперед", - подчеркнул специалист.

Гараев также отметил, что федерация делает акцент на подготовке собственных тренерских кадров, хотя при необходимости не исключает приглашение иностранных специалистов при условии их соответствия высоким требованиям.

"Наша стратегическая цель - поднять национальную сборную на высокий уровень. Если клубы тоже будут работать правильно, через три-четыре года мы увидим серьезный прогресс", - заявил он.

