6 Апреля 2026
6 Апреля 2026 00:10
Завершилось первенство Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек

Завершилось первенство Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. Финальные матчи прошли в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.Biz, в борьбе за бронзу среди юношей "Муров Аз Терминал" обыграл "Баку" (3:1), а среди девушек третье место заняла команда "Момине Хатун", победившая "Огуз" (3:0).

В финалах "Национальная авиационная академия" (девушки) и "Восточный Зангезур" (юноши) с одинаковым счетом 3:0 разгромили своих соперников — "Локомотив" и "Орду" соответственно, став чемпионами турнира.

После игр состоялась церемония награждения, на которой отметили работу главного тренера женских сборных Шахина Чатмана в связи с завершением его контракта. Президент Федерации волейбола Шахин Багиров поблагодарил турецкого специалиста за вклад в развитие волейбола в стране и вручил ему благодарственную грамоту, а игроки сборной подарили тренеру символическую форму.

Новости по теме

Определились финалисты первенства страны по волейболу U-18 - ФОТО
4 Апреля 23:50
Волейбол

Определились финалисты первенства страны по волейболу U-18 - ФОТО

Решающие матчи состоятся завтра

Определено расписание полуфиналов Высшей лиги Азербайджана по волейболу
4 Апреля 16:35
Волейбол

Определено расписание полуфиналов Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Матчи пройдут 7 и 14 апреля
Высшая лиги Азербайджана по волейболу среди женщин: определено расписание полуфиналов
4 Апреля 15:40
Волейбол

Высшая лиги Азербайджана по волейболу среди женщин: определено расписание полуфиналов

Матчи стартуют 8 апреля и пройдут в Баку и Товузе

Главный тренер сборной Азербайджана по волейболу U18 покинул пост
4 Апреля 10:33
Волейбол

Главный тренер сборной Азербайджана по волейболу U18 покинул пост

Турецкий специалист Шахин Чатма попрощался с командой

Определились полуфиналисты женской Высшей лиги по волейболу
3 Апреля 21:47
Волейбол

Определились полуфиналисты женской Высшей лиги по волейболу - ОБНОВЛЕНО

"Гянджа" и "Национальная авиационная академия" вышли в следующий раунд

1/4 финала Высшей лиги: определились первые полуфиналисты - ОБНОВЛЕНО
2 Апреля 20:02
Волейбол

1/4 финала Высшей лиги: определились первые полуфиналисты - ОБНОВЛЕНО

"Туран" и DH Volley продолжают борьбу

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче