Определились полуфиналисты женской Высшей лиги по волейболу - ОБНОВЛЕНО

В женской Суперлиге Азербайджана по волейболу состоялись очередные матчи 1/4 финала.

Как передает İdman.Biz, "Гянджа" одержала победу над UNEC в напряженном пятисетовом поединке — 3:2 (23:25, 25:22, 25:22, 20:25, 15:9). Встреча прошла в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В другом матче "Национальная авиационная академия" оказалась сильнее "Абшерона" - 3:1 (25:18, 18:25, 25:19, 25:18).

Таким образом, "Гянджа" и "Милли Авиация Академиясы" пробились в полуфинал турнира.

Сегодня состоятся очередные матчи 1/4 финала Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, обе встречи пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

16:00. "Национальная авиационная академия" - "Абшерон"

Первый матч - 3:2

18:00. "Гянджа" - UNEC

Первый матч - 3:2

Отметим, что "Туран" и DH Volley уже обеспечили себе выход в полуфинал.