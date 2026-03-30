Завершилось первенство Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек до 14 лет - ФОТО

30 Марта 2026 00:48
В Баку завершилось первенство Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек до 14 лет. Соревнования в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта запомнились доминированием региональных команд, сообщает İdman.Biz.

Результаты среди девушек:

1-е место: "Туран" (Товуз) — в финале обыграли "Азеррейл" (2:1).

3-е место: "Момине Хатун" (Нахчыван) — победили "Востоный Зангезур" (2:1).

Результаты среди юношей:

1-е место: "Нахчыван" — в финале обыграли "Огуз" (2:0).

3-е место: "Сумгайыт" — победили "Баку" (2:0).

Президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, награждая победителей, отметил активное развитие этого вида спорта в регионах страны.

