Первенство Азербайджана по волейболу среди юниоров: определились финалисты

Определились финалисты первенства Азербайджана по волейболу среди юниоров (U-14)

Как сообщает İdman.Biz. 28 марта в спортзале Федерации волейбола прошли полуфинальные матчи первенства страны среди юношей и девушек до 14 лет.

Результаты полуфиналов:

Девушки: "Азеррейл" обыграл "Момине Хатун" (2:0), а "Туран" оказался сильнее "Восточного Зангезура" (2:0).

Юноши: "Нахчыван" победил "Сумгайыт" (2:0), а "Огуз" вырвал победу у "Баку" (2:1).

Программа финального дня (29 марта):

Матчи за 3-е место: "Момине Хатун" – "Восточный Зангезур" (девушки), "Сумгайыт" – "Баку" (юноши).

Финалы: "Азеррейл" – "Туран" (девушки), "Нахчыван" – "Огуз" (юноши).