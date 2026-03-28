"Национальная авиационная академия" обыграла "Абшерон" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Национальная авиационная академия" одержала победу над "Абшероном" в матче 1/4 финала Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин (3:2).

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В напряженном поединке "Национальная авиационная академия" сумела дожать соперника в пяти партиях и выйти вперед в противостоянии.

В другом матче игрового дня команда UNEC встречается с "Гянджой".

Отметим, что ранее "Азеррейл" уступил DH Volley (0:3), а "Муров Аз Терминал" проиграл "Турану" с аналогичным счетом. Ответные встречи 1/4 финала состоятся 2-3 апреля.