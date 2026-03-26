В Высшей лиге по волейболу пройдут матчи 19-го тура

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин пройдут матчи 19-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, игровой день откроет встреча между командами "Муров АЗ Терминал" и "Гянджляр". Матч пройдет в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе и начнется в 15:00.

Остальные встречи тура запланированы на 16:00. "Азеррейл" сыграет с "Орду", а "Хиласэдиджи" встретится с "Нефтчи". Оба матча состоятся в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что игры заключительного, 20-го тура регулярного чемпионата запланированы на 30 марта.