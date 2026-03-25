Наргиз Исмаилова обслужит матч 1/4 финала волейбольной ЛЧ

Азербайджанский специалист Наргиз Исмаилова получила назначение на матч четвертьфинальной стадии мужской волейбольной Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, Исмаилова будет работать супервайзером на встрече между итальянским клубом "Кучине Лубе" и польской командой "Алурон".

Матч пройдет сегодня в Италии. Главными арбитрами встречи назначены португалец Рикарду Феррейра и представитель Греции Василиос Василиадис.

Роль супервайзера в волейбольных матчах высокого уровня включает контроль за соблюдением регламента, координацию работы судейской бригады и обеспечение соответствия проведения поединка стандартам Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Назначение азербайджанского специалиста на столь ответственную стадию престижного клубного турнира свидетельствует о высоком профессиональном уровне Исмаиловой и доверии к ней со стороны европейского волейбольного сообщества.

"Кучине Лубе" - один из титулованных клубов Италии, многократный победитель национальных и европейских турниров. "Алурон" представляет польский волейбол и также имеет опыт выступлений на высшем уровне.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, где продолжит борьбу за главный трофей турнира.