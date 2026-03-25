Сборная Азербайджана по волейболу сыграет отбор в Испании

25 Марта 2026 09:27
Сборная Азербайджана по волейболу сыграет отбор в Испании

Женская сборная Азербайджана по волейболу до 18 лет примет участие во втором отборочном раунде чемпионата Европы и проведет матчи в Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, команда уже отправилась в Испанию, где турнир пройдет в городе Кадис.

Сборная выступит в группе C, где ее соперниками станут команды Испании, Эстонии и Нидерландов. Коллектив возглавляет главный тренер Шахин Чатман.

Отметим, что матчи второго отборочного раунда ЕВРО-2026 пройдут 27-29 марта. В турнире примут участие 20 команд, разделенные на пять групп. Путевки в финальную стадию получат только победители групп.

İdman.Biz
