Сборная Азербайджана по волейболу сыграет отбор в Испании

Женская сборная Азербайджана по волейболу до 18 лет примет участие во втором отборочном раунде чемпионата Европы и проведет матчи в Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, команда уже отправилась в Испанию, где турнир пройдет в городе Кадис.

Сборная выступит в группе C, где ее соперниками станут команды Испании, Эстонии и Нидерландов. Коллектив возглавляет главный тренер Шахин Чатман.

Отметим, что матчи второго отборочного раунда ЕВРО-2026 пройдут 27-29 марта. В турнире примут участие 20 команд, разделенные на пять групп. Путевки в финальную стадию получат только победители групп.