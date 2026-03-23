Полина Рагимова бьется за третий трофей в греческой лиге - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

23 Марта 2026 17:15
После того как "Паниониос" завоевал Суперкубок и Кубок Греции по волейболу, клуб все свое внимание сосредоточил на медалях чемпионата. Как сообщает İdman.Biz, регулярный сезон клуб, в составе которой ведущую роль играет волейболистка сборной Азербайджана, завершил на третьем месте. Первую строчку занял "Панатинаикос", а на второй позиции оказался "Олимпиакос". На первом этапе плей-офф "Паниониосу" предстоит играть с шестой командой первенства - "AEK". Так что есть хорошие шансы на успешное начало в матчах на выбывание.

В разговоре с İdman.Biz Рагимова отметила, что в этом сезоне "Паниониос" успешен на всех фронтах. "Руководство поставило перед нами задачу выиграть четыре возможных трофея. Два из них мы уже завоевали, а в Кубке Челлендж дошли до полуфинала, уступив "Панатинаикосу". Те матчи попали на непростой период - в команде сменился тренер. Теперь наша главная задача - борьба за золотые медали чемпионата", - призналась нападающая.

Она поделилась отличительной особенностью ударного выступления клуба. "В составе собраны очень опытные игроки, многим из них далеко за 30. Нашему капитану 38 лет. Мы многое повидали в своей карьере, что позволяет сохранять концентрацию в критических ситуациях по ходу встреч. Думаю, в этом залог успеха. Особенно если учитывать, что уровень греческой лиги заметно поднялся. Здесь играет много ярких имен", - добавила Полина.

Волейболистка призналась, что последние годы сложились для нее особенно успешно в плане достижений. В составе "Осаско" она стала чемпионкой Бразилии, выиграв и Кубок страны, а сейчас приумножила результаты в Греции. "Не знаю, сколько еще осталось выступать на высшем уровне. Карьера клонится к закату. Поэтому особенно приятно, что я продолжаю поддерживать высокую планку и приношу пользу клубам, за которые играю", - отметила Рагимова.

Она также добавила, что держит в уме чемпионат Европы, соорганизатором которого является Баку. "Слежу за новостями из стана сборной, также в курсе результатов Суперлиги. Интересен состав, которым будем выступать на домашнем чемпионате континента", - сказала спортсменка.

İdman.Biz
Новости по теме

Шахин Чатма: "Азербайджанские тренеры ленивы" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
16:35
Волейбол

Шахин Чатма: "Азербайджанские тренеры ленивы" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

İdman.Biz поговорил с главным тренером "Гянджляр" и женской сборной Азербайджана по волейболу U-18

Волейболистка "Азеррейла": "Будет трудно, но мы поборемся за медали" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
20 Марта 14:59
Волейбол

Волейболистка "Азеррейла": "Будет трудно, но мы поборемся за медали" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Марйолейн Оскам поделилась мыслями о чемпионате Азербайджана
Определены все участники плей-офф по итогам сезона женской Высшей лиги
19 Марта 17:18
Волейбол

Определены все участники плей-офф по итогам сезона женской Высшей лиги - ОБНОВЛЕНО

"Абшерон" обыграл "Гянджу" в заключительном матче 18-го тура
Прошли очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу
18 Марта 20:15
Волейбол

Прошли очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня состоялись три встречи 18-го тура

Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Нефтчи" обыграл "Гянджляр", "Муров Аз Терминал" уступил "Турану" - ОБНОВЛЕНО
17 Марта 22:06
Волейбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Нефтчи" обыграл "Гянджляр", "Муров Аз Терминал" уступил "Турану" - ОБНОВЛЕНО

В первый игровой день состоялись три матча
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по волейболу U-16 - ФОТО
15 Марта 01:14
Волейбол

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по волейболу U-16 - ФОТО

Решающие матчи пройдут 15 марта

Самое читаемое

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

Месси забил 901-й гол в карьере
03:06
Мировой футбол

Месси забил 901-й гол в карьере

Но до Роналду еще далеко
Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Мировой футбол

Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У "Фиорентины" прервалась серия из трех побед во всех турнирах