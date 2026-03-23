Полина Рагимова бьется за третий трофей в греческой лиге - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

После того как "Паниониос" завоевал Суперкубок и Кубок Греции по волейболу, клуб все свое внимание сосредоточил на медалях чемпионата. Как сообщает İdman.Biz, регулярный сезон клуб, в составе которой ведущую роль играет волейболистка сборной Азербайджана, завершил на третьем месте. Первую строчку занял "Панатинаикос", а на второй позиции оказался "Олимпиакос". На первом этапе плей-офф "Паниониосу" предстоит играть с шестой командой первенства - "AEK". Так что есть хорошие шансы на успешное начало в матчах на выбывание.

В разговоре с İdman.Biz Рагимова отметила, что в этом сезоне "Паниониос" успешен на всех фронтах. "Руководство поставило перед нами задачу выиграть четыре возможных трофея. Два из них мы уже завоевали, а в Кубке Челлендж дошли до полуфинала, уступив "Панатинаикосу". Те матчи попали на непростой период - в команде сменился тренер. Теперь наша главная задача - борьба за золотые медали чемпионата", - призналась нападающая.

Она поделилась отличительной особенностью ударного выступления клуба. "В составе собраны очень опытные игроки, многим из них далеко за 30. Нашему капитану 38 лет. Мы многое повидали в своей карьере, что позволяет сохранять концентрацию в критических ситуациях по ходу встреч. Думаю, в этом залог успеха. Особенно если учитывать, что уровень греческой лиги заметно поднялся. Здесь играет много ярких имен", - добавила Полина.

Волейболистка призналась, что последние годы сложились для нее особенно успешно в плане достижений. В составе "Осаско" она стала чемпионкой Бразилии, выиграв и Кубок страны, а сейчас приумножила результаты в Греции. "Не знаю, сколько еще осталось выступать на высшем уровне. Карьера клонится к закату. Поэтому особенно приятно, что я продолжаю поддерживать высокую планку и приношу пользу клубам, за которые играю", - отметила Рагимова.

Она также добавила, что держит в уме чемпионат Европы, соорганизатором которого является Баку. "Слежу за новостями из стана сборной, также в курсе результатов Суперлиги. Интересен состав, которым будем выступать на домашнем чемпионате континента", - сказала спортсменка.