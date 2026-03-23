Шахин Чатма: "Азербайджанские тренеры ленивы" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Мне говорили, что эта команда не сможет играть в Высшей лиге и у нее будут проблемы. Но я считаю, что девочки сыграли очень хорошо". Об этом в беседе с İdman.Biz заявил главный тренер "Гянджляр" и женской сборной Азербайджана U-18 по волейболу Шахин Чатма.

Команда "Гянджляр", которая фактически представляет национальную сборную U18, завершила выступление в чемпионате Азербайджана перед стадией плей-офф, стартующей 27 марта. Юные волейболистки не смогли одержать ни одной победы, однако, учитывая, что им противостояли более опытные спортсменки, в основном легионеры, команда показала достойную борьбу.

"Главная цель в Азербайджане – развитие. Именно поэтому мы участвовали в Высшей лиге этим составом – чтобы девочки сыграли как можно больше матчей и получили опыт. Думаю, если эта команда будет работать вместе еще два года, она сможет выступать на очень высоком уровне в чемпионате", – отметил турецкий специалист.

Тренер подчеркнул, что развитие юношеского волейбола в Азербайджане находится на слабом уровне: "Когда я только приехал в Азербайджан, развития практически не было. Некоторые игроки только начинали заниматься волейболом и не имели базовых знаний. К тому же они были невысокого роста – мы работали с детьми ростом 1,56-1,60 м".

Причину этого он видит в тренерах, отмечая, что с молодыми игроками проблем нет: "К сожалению, азербайджанские тренеры ленивы. Они не хотят работать на начальных этапах и предпочитают готовых игроков высокого уровня. Но во всем мире лучшие специалисты работают именно с младшими возрастными группами".

По его мнению, без внимания к детско-юношескому волейболу развитие в Азербайджане невозможно, и в чемпионате страны по-прежнему будут доминировать иностранные игроки. "Невозможно дать решать уравнения, не научив элементарной арифметике – сложению, вычитанию, умножению и делению. Но именно так сейчас и происходит".

Чатма подчеркнул, что для достижения результата необходимы регулярные тренировки: "Одно и то же упражнение нужно повторить до 10 тысяч раз в течение года, чтобы по-настоящему его освоить. И начинать этот процесс нужно с детьми с 10 лет и старше".

Он отметил, что участие сборной U18 в чемпионате Азербайджана было частью подготовки к отборочному этапу чемпионата Европы, который сейчас является главным приоритетом команды. С 27 по 29 марта в Испании пройдет второй раунд квалификации CEV U18 Volleyball European Championship 2026. Азербайджан выступит в группе C вместе с командами Испании, Нидерландов и Эстонии. Путевки на чемпионат Европы получат победители групп, а также лучшая команда из числа занявших вторые места.

"У нас, безусловно, есть шансы, – сказал Чатма. – Мы можем играть против любой команды. Но предсказать результаты сложно. Задача тренерского штаба – направить и помочь реализовать на площадке все, над чем мы работали. Они никогда не выступали на крупных международных соревнованиях. Азербайджан впервые сыграет во втором раунде отбора чемпионата Европы. Девочки сделают все возможное, чтобы показать хорошую игру".