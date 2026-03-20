Волейболистка "Азеррейла": "Будет трудно, но мы поборемся за медали" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Игра против "Гянджляр" помогла нам обрести больше уверенности перед стадией плей-офф".

Об этом в беседе с İdman.Biz заявила нидерландская блокирующая "Азеррейла" Марйолейн Оскам после победы над "Гянджляр" (3:0) в заключительном туре регулярного сезона Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

По словам Оскам, этот сезон оказался непростым для "Азеррейла": "Мы столкнулись со многими трудностями, но продолжаем упорно работать, чтобы подойти к плей-офф в хорошей форме. Думаю, мы готовы настолько, насколько это возможно".

Спортсменка подчеркнула, что у команды большие амбиции, напомнив, что "Азеррейл" является действующим чемпионом страны: "Мы хотим защитить этот титул. Однако понимаем, что есть несколько очень сильных соперников. Выходя в плей-офф, осознаем, что будет трудно, но сделаем все возможное, чтобы побороться за медали".

Она также отметила, что ее собственная игра с каждым разом улучшается. Важную роль в этом сыграла работа с центральными нападающими, благодаря чему удалось наладить хорошее взаимодействие. В плей-офф волейболистка намерена продолжить в том же духе.

"У нас были некоторые изменения в составе, но в целом команда замечательная, тренерский штаб отличный, и у нас прекрасное взаимопонимание. Между игроками нет никаких проблем. Нам всегда весело на тренировках, и, думаю, это видно и на площадке", – добавила она.

Марйолейн Оскам имеет большой международный опыт выступлений в США и различных странах Европы. По ее словам, лига в Азербайджане отличается от чемпионатов, в которых она играла ранее, меньшим количеством матчей и команд. При этом она отмечает и плюсы азербайджанского первенства.

"Что меня особенно заинтересовало – в командах много опытных игроков. Видно, что они играют уже много лет, и это отражается на их уровне. Это, безусловно, большой плюс".

Кроме того, она отметила особую атмосферу внутри лиги: "Мне очень нравится, что большинство матчей проходит в Баку. Почти все команды находятся здесь, и мы чувствуем себя как одна большая волейбольная семья. Это отличается от всего, с чем я сталкивалась раньше".