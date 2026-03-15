Определились финалисты чемпионата Азербайджана по волейболу U-16 - ФОТО

15 Марта 2026 01:14
В спортивном зале Федерации волейбола прошли полуфиналы чемпионата Азербайджана среди юношей и девушек до 16 лет (U-16), сообщает İdman.Biz.

Девушки:

"Азеррейл" и "Восточный Зангезур" обыграли своих соперников ("Национальную авиационную академию" и "Хары Бюльбюль-3" соответственно) со счетом 3:0. В финале, который пройдет 15 марта, встретятся "Азеррейл" и "Восточный Зангезур", а проигравшие команды поспорят за третье место.

Юноши:

"Баку" разгромил "Огуз" (3:0), а "Сумгайыт" оказался сильнее Embawood (3:1). В решающем матче сыграют "Баку" и "Сумгайыт", а в матче за "бронзу" — "Огуз" и Embawood.

Финалы и игры за третье место пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, после чего состоится церемония награждения.

