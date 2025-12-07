7 Декабря 2025
7 Декабря 2025 05:24
Определена программа следующего тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Определена программа следующего тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских и женских команд.

Как сообщает İdman.Вiz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, расписание матчей выглядит следующим образом:

Высшая лига, женщины

Отложенный матч I тура
10 декабря
18:00. DH Volley – "Абшерон"
Спортивный зал Федерации волейбола Азербайджана

Мужчины - VI тур

10 декабря
17:00. "Азеррейл" – "Муров Аз Терминал"
Спортивный зал Министерства по чрезвычайным ситуациям

11 декабря
17:00. "Орду" – "Нефтчи"
Спортивный зал Министерства по чрезвычайным ситуациям

13 декабря
14:00. "Хиласедиджи" – "Гянджляр"
Спортивный зал Министерства по чрезвычайным ситуациям

Женщины - VI тур

11 декабря
14:00. "Туран""Национальная авиационная академия"
Товузский Олимпийский спортивный комплекс

16:00. "Гянджляр"UNEC
Спортивный зал Федерации волейбола Азербайджана

17:00. "Муров Аз Терминал" – "Абшерон"
Спортивный зал Федерации волейбола Азербайджана.

İdman.Biz

