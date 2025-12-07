Определена программа следующего тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских и женских команд.
Как сообщает İdman.Вiz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, расписание матчей выглядит следующим образом:
Высшая лига, женщины
Отложенный матч I тура
10 декабря
18:00. DH Volley – "Абшерон"
Спортивный зал Федерации волейбола Азербайджана
Мужчины - VI тур
10 декабря
17:00. "Азеррейл" – "Муров Аз Терминал"
Спортивный зал Министерства по чрезвычайным ситуациям
11 декабря
17:00. "Орду" – "Нефтчи"
Спортивный зал Министерства по чрезвычайным ситуациям
13 декабря
14:00. "Хиласедиджи" – "Гянджляр"
Спортивный зал Министерства по чрезвычайным ситуациям
Женщины - VI тур
11 декабря
14:00. "Туран" – "Национальная авиационная академия"
Товузский Олимпийский спортивный комплекс
16:00. "Гянджляр" – UNEC
Спортивный зал Федерации волейбола Азербайджана
17:00. "Муров Аз Терминал" – "Абшерон"
Спортивный зал Федерации волейбола Азербайджана.