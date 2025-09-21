Федерер назвал теннисистов, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда

20-кратный чемпион "Большого шлема" Роджер Федерер поделился неожиданным мнением о том, кто из участников Кубка Лэйвера смог бы примерить на себя образ Джеймса Бонда, сообщает İdman.biz.

"Выберу Алекса де Минора из команды Мира... Добавим немного австралийского акцента. Думаю, он старается держаться на корте с покерфейсом. А у Европы я бы назвал Коболли или Рууда. Мог бы я сам сыграть Бонда? Нет, этот швейцарский акцент точно не подойдет", — признался Федерер пресс-службе турнира.

Кубок Лэйвера-2025 проходит в Сан-Франциско. После первого игрового дня Европа ведет в противостоянии со сборной Мира со счетом 3:1. Турнир завершится 21 сентября.

