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На Уимблдоне-2025 будет установлен исторический рекорд

Теннис
Новости
12 Июля 2025 18:52
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На Уимблдоне-2025 будет установлен исторический рекорд

Сегодня, 12 июля, на центральном корте Уимблдона состоится финал женского теннисного турнира, который гарантированно завершится историческим достижением. Впервые в Открытой эре (с 1968 года) девять подряд титулов на одном турнире "Большого шлема" в женском одиночном разряде достанутся девяти разным теннисисткам, сообщает İdman.biz.

За трофей поспорят 12-я ракетка мира, американка Аманда Анисимова, и четвёртая в рейтинге WTA полька Ига Швентек. Обе спортсменки ранее не побеждали на Уимблдоне.

Серия новых чемпионок началась в 2016 году с победы Серены Уильямс. Затем титулы завоевывали Гарбинье Мугуруса, Анжелика Кербер, Симона Халеп, Эшли Барти, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова. Турнир 2020 года не проводился из-за пандемии COVID-19.

İdman.biz

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