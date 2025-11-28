28 Ноября 2025
Серена Уильямс рассказала, что считает проявлением любви

28 Ноября 2025 09:49
23-кратная чемпионка турниров по теннису из серии Большого шлема и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась в соцсетях размышлениями о настоящей любви, сообщает İdman.Biz.

"Любовь выражается в поступках. Если человек действительно любит вас, он найдет множество способов это показать - маленькими жестами, значимыми действиями или обычными проявлениями заботы. Он откликается. Он рядом, когда вы в нем нуждаетесь", - написала Уильямс.

Напомним, что Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 44-летняя американка развивает свои бизнес-проекты и воспитывает двух дочерей - Олимпию и Адиру Ривер.

За свою карьеру Уильямс завоевала рекордные для Открытой эры 23 титула Большого шлема в одиночном разряде. Также она является четырехкратной олимпийской чемпионкой - в одиночном и парном разрядах.﻿

