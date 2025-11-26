26 Ноября 2025
Надаль - о предложении стать президентом "Реала": "Почему бы и нет?"

26 Ноября 2025 00:18
Надаль - о предложении стать президентом "Реала": "Почему бы и нет?"

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на гипотетическое предложение стать президентом футбольного клуба "Реал" Мадрид.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, Надаль является большим фанатом "Реала".

"У "Реала" лучший президент, и новый ему не нужен. Никто не знает, что нас ждет в будущем. В принципе, да, я бы хотел — почему бы и нет? Это прекрасный, захватывающий, мотивирующий вызов. Прежде всего мне нужно было бы убедиться, что я к этому готов. Хотел бы я этого? Возможно, да. Означает ли это, что я когда-нибудь могу рассмотреть возможность стать президентом? Не знаю — я вижу это как нечто далекое и трудное, но никогда не знаешь наверняка", — заявил Надаль.

