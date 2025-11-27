27 Ноября 2025
Янник Синнер стал автором уникального достижения по итогам сезона-2025

Янник Синнер стал автором уникального достижения по итогам сезона-2025

Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал автором уникального достижения по итогам сезона, завершив сезон лидером одновременно по числу выигранных геймов на своей подаче и на приеме.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, в 2025 году Синнер провел 64 матча, выиграв 713 из 775 геймов на своей подаче (92%).

На приеме он взял 247 из 757 геймов, что составляет 32,63%.

По эффективности на подаче Синнер опередил сильнейших подающих тура: американца Тейлора Фрица (89,18%), француза Джованни Мпетчи Перрикара (88,97%), серба Новака Джоковича (88,67%) и американца Райлли Опелку (88,50%).

В статистике на приеме итальянец также стал лучшим, обойдя испанца Карлоса Алькараса (31,88%), австралийца Алекса де Минора (28,80%) и аргентинских теннисистов Франсиско Серундоло (28,67%) и Себастьяна Баэса (28,54%).

В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и "Мастерс" в Париже, а также турниры в Вене и Пекине.

