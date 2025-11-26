Серена Уильямс показала, как играет в теннис с дочкой - ФОТО

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала на личной странице в соцсетях фотографии с тренировки на корте со своей дочкой, сообщает İdman.Biz.

"Это я делюсь со своей младшей дочерью своей страстью к теннису", - подписала пост Уильямс.

Напомним, Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей - Олимпию и Адиру Ривер. За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула "Большого шлема" в одиночном разряде - больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

İdman.Biz