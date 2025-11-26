27 Ноября 2025
RU

Серена Уильямс показала, как играет в теннис с дочкой - ФОТО

Теннис
Новости
26 Ноября 2025 16:24
19
Серена Уильямс показала, как играет в теннис с дочкой - ФОТО

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала на личной странице в соцсетях фотографии с тренировки на корте со своей дочкой, сообщает İdman.Biz.

"Это я делюсь со своей младшей дочерью своей страстью к теннису", - подписала пост Уильямс.

Напомним, Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей - Олимпию и Адиру Ривер. За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула "Большого шлема" в одиночном разряде - больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Надаль - о предложении стать президентом "Реала": "Почему бы и нет?"
26 Ноября 00:18
Теннис

Надаль - о предложении стать президентом "Реала": "Почему бы и нет?"

Надаль является большим фанатом "Реала"
Рафаэль Надаль дал важный совет Ламину Ямалю
25 Ноября 09:29
Теннис

Рафаэль Надаль дал важный совет Ламину Ямалю

Испанский теннисист отметил, что молодому таланту "Барселоны" важно сохранять мудрость
Итальянский и немецкий теннисисты отправились в отпуск на Мальдивы - ФОТО
24 Ноября 12:07
Теннис

Итальянский и немецкий теннисисты отправились в отпуск на Мальдивы - ФОТО

Синнер и Зверев замечены вместе после успешного сезона в мировом теннисе
Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса
24 Ноября 04:20
Теннис

Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса

Алькарас не играл за сборную Испании в финальной части Кубка Дэвиса из-за травмы
Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса-2025
23 Ноября 23:44
Теннис

Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса-2025

Третья победа подряд
Определились финалисты Кубка Дэвиса-2025
22 Ноября 22:20
Теннис

Определились финалисты Кубка Дэвиса-2025

В прошлом году титул брали итальянцы

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"
"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО
26 Ноября 02:22
Мировой футбол

"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО

Французы одержали волевую победу