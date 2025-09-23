Завоевавшая "золото" в Польше Миная Акперова: Хочу добиться успеха на чемпионате мира

Я хочу добиться успеха на чемпионате мира.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report рассказала азербайджанская тхэквондистка Миная Акперова, завоевавшая золотую медаль на международном турнире Polish Open в Польше.

"Это вторая золотая медаль, которую я завоевала накануне чемпионата мира. Неделей ранее на международном турнире Swiss Open в швейцарском городе Сент-Галлен мы показали высокие результаты как в личном, так и в командном зачете. Последний турнир, в котором я участвовала, был чрезвычайно важным и сложным. Четверо соперников, с которыми я встретилась – представители Финляндии, Боснии и Герцеговины, Саудовской Аравии и Израиля – одновременно являются спортсменами, которые будут участвовать и в предстоящем чемпионате мира. Хотя бои для меня прошли очень напряженно, я смогла подняться на высшую ступень пьедестала", - заявила спортсменка.

М.Акперова также рассказала и о подготовке к чемпионату мира: "Выражаю благодарность руководству Федерации тхэквондо Азербайджана за поддержку в участии во всех соревнованиях и за созданные условия для проведения тренировок. С завтрашнего дня мы продолжим подготовку. Наша главная цель – предстоящий чемпионат мира. Надеюсь, что мы там тоже успешно выступим".

Отметим, что тхэквондисты Азербайджана завоевали в общей сложности 3 медали на международном турнире Polish Open. Миная Акперова превзошла всех соперников и стала чемпионкой. Гашим Магомедов (63 кг) и Джавад Агаев (80 кг) завоевали бронзовые медали.

İdman.biz