24 Сентября 2025
Завоевавшая "золото" в Польше Миная Акперова: Хочу добиться успеха на чемпионате мира

Тхэквондо
Новости
23 Сентября 2025 19:36
33
Я хочу добиться успеха на чемпионате мира.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report рассказала азербайджанская тхэквондистка Миная Акперова, завоевавшая золотую медаль на международном турнире Polish Open в Польше.

"Это вторая золотая медаль, которую я завоевала накануне чемпионата мира. Неделей ранее на международном турнире Swiss Open в швейцарском городе Сент-Галлен мы показали высокие результаты как в личном, так и в командном зачете. Последний турнир, в котором я участвовала, был чрезвычайно важным и сложным. Четверо соперников, с которыми я встретилась – представители Финляндии, Боснии и Герцеговины, Саудовской Аравии и Израиля – одновременно являются спортсменами, которые будут участвовать и в предстоящем чемпионате мира. Хотя бои для меня прошли очень напряженно, я смогла подняться на высшую ступень пьедестала", - заявила спортсменка.

М.Акперова также рассказала и о подготовке к чемпионату мира: "Выражаю благодарность руководству Федерации тхэквондо Азербайджана за поддержку в участии во всех соревнованиях и за созданные условия для проведения тренировок. С завтрашнего дня мы продолжим подготовку. Наша главная цель – предстоящий чемпионат мира. Надеюсь, что мы там тоже успешно выступим".

Отметим, что тхэквондисты Азербайджана завоевали в общей сложности 3 медали на международном турнире Polish Open. Миная Акперова превзошла всех соперников и стала чемпионкой. Гашим Магомедов (63 кг) и Джавад Агаев (80 кг) завоевали бронзовые медали.

İdman.biz

Новости по теме

Мамед Абдуллаев: "Не делаю прогнозов и не хочу оправдываться" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
22 Сентября 16:16
Тхэквондо

Мамед Абдуллаев: "Не делаю прогнозов и не хочу оправдываться" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью c главным тренером сборной Азербайджана по таэквондо
Азербайджанские таэквондисты успешно выступили на международном турнире Polish Open - ФОТО
22 Сентября 12:25
Тхэквондо

Азербайджанские таэквондисты успешно выступили на международном турнире Polish Open - ФОТО

Команда завоевала 1 золото и 2 бронзы в Польше
Азербайджанские тхэквондисты триумфально выступили на турнире Swiss Open 2025 - ФОТО
7 Сентября 22:01
Тхэквондо

Азербайджанские тхэквондисты триумфально выступили на турнире Swiss Open 2025 - ФОТО

На международных соревнованиях национальная сборная завоевала первое место в общекомандном зачете
В Баку прошел турнир по тхэквондо "Кубок посла Кореи" - ФОТО
7 Сентября 13:31
Тхэквондо

В Баку прошел турнир по тхэквондо "Кубок посла Кореи" - ФОТО

В соревнованиях приняли участие 145 юных спортсменов из 35 клубов
Определились победители первенства Азербайджана - ФОТО
6 Сентября 10:41
Тхэквондо

Определились победители первенства Азербайджана - ФОТО

Во второй день соревнований состоялись поединки еще в 10 весовых категориях
Объявлено количество тхэквондистов, которые примут участие в “Кубке посла Кореи”
5 Сентября 15:06
Тхэквондо

Объявлено количество тхэквондистов, которые примут участие в “Кубке посла Кореи”

Турнир состоится шестого сентября

