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Стало известно, кто из азербайджанских тхэквондистов выступит на фестивале в Скопье

Тхэквондо
Новости
15 Июля 2025 21:24
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Стало известно, кто из азербайджанских тхэквондистов выступит на фестивале в Скопье

Национальный олимпийский комитет Азербайджана объявил состав сборной по тхэквондо, которая выступит на Летнем юношеском олимпийском фестивале Скопье - 2025, сообщает İdman.biz.

Азербайджан в Северной Македонии представят восемь спортсменов: Зия Гасанли, Юнис Гусейнов, Шехри Джалалова, Эльджан Алиев, Хумай Дадашова, Мехди Будаглы, Хураман Джавадзаде и Айдын Сулейманов.

«Желаем нашим спортсменам успехов! Пусть их достижения станут гордостью всей страны», — говорится в заявлении НОК Азербайджана.

İdman.biz

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