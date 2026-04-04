В Баку стартовал турнир по настольному теннису Baku Open

Турнир по настольному теннису Baku Open стартовал в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнование посвящено 100-летию Международной федерации настольного тенниса и выбору Баку "Мировой спортивной столицей 2026 года".

В турнире преимущественно участвуют любители и ветераны. Профессиональные спортсмены выступают только в парных соревнованиях - в формате "профессионал + любитель".

Матчи проходят в Спортивном комплексе "Шуа". Турнир состоится 4-5 и 11-12 апреля.

Призовой фонд соревнования составляет 3000 манатов.