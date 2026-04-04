6 Апреля 2026
RU

В Баку стартовал турнир по настольному теннису Baku Open

Настольный теннис
Новости
4 Апреля 2026 13:45
57
Турнир по настольному теннису Baku Open стартовал в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнование посвящено 100-летию Международной федерации настольного тенниса и выбору Баку "Мировой спортивной столицей 2026 года".

В турнире преимущественно участвуют любители и ветераны. Профессиональные спортсмены выступают только в парных соревнованиях - в формате "профессионал + любитель".

Матчи проходят в Спортивном комплексе "Шуа". Турнир состоится 4-5 и 11-12 апреля.

Призовой фонд соревнования составляет 3000 манатов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Успешный старт в Актобе: азербайджанские теннисисты уверенно проявили себя на этапе Евразийской лиги
29 Марта 20:00
Настольный теннис

Успешный старт в Актобе: азербайджанские теннисисты уверенно проявили себя на этапе Евразийской лиги

Матчи следующего тура Евразийской лиги запланированы на период с 28 по 31 мая
Женская сборная Азербайджана по настольному теннису завершила сборы в Китае
27 Марта 14:28
Настольный теннис

Женская сборная Азербайджана по настольному теннису завершила сборы в Китае

Теннисистки готовятся к важным турнирам
Азербайджанские теннисисты выступят в Евразийской лиге
25 Марта 22:20
Настольный теннис

Азербайджанские теннисисты выступят в Евразийской лиге

Молодежная сборная отправилась в Казахстан на международный турнир

Михаил Тимофеев: "Я "мамой" быть не могу, я - папа" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Марта 15:53
Настольный теннис

Михаил Тимофеев: "Я "мамой" быть не могу, я - папа" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Наставник сборной по пинг-понгу об Онуре Гулузадe и работе с женской сборной
В апреле пройдет Baku Open по настольному теннису
18 Марта 18:06
Настольный теннис

В апреле пройдет Baku Open по настольному теннису

Турнир приурочен к 100-летию ITTF и статусу "Спортитвной столицы мира"

Азербайджанские теннисистки успешно дебютировали в Евразийской лиге
15 Марта 14:15
Настольный теннис

Азербайджанские теннисистки успешно дебютировали в Евразийской лиге

Команда заняла второе место на турнире в Алматы

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче