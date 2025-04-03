6 Апреля 2025
RU

Фарид Гаибов встретился с президентом Европейской федерации водных видов спорта - ФОТО

Плавание
Новости
3 Апреля 2025 15:39
50
Фарид Гаибов встретился с президентом Европейской федерации водных видов спорта - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с президентом Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силвой.

Как сообщает İdman.biz, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития плавания, международного сотрудничества и будущих проектов.

Также были обсуждены возможности дальнейшего расширения связей между Европейской федерацией плавания и Азербайджаном, реализации совместных проектов и обмена опытом.

На встрече присутствовали президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, вице-президент Европейской федерации плавания Йосип Варводич и другие лица.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Антониу Силва: "В ближайшее время в Баку пройдут соревнования по плаванию европейского уровня"
3 Апреля 19:36
Плавание

Антониу Силва: "В ближайшее время в Баку пройдут соревнования по плаванию европейского уровня"

Глава Европейской федерации плавания поделился своими впечатлениями о Баку
Глава Федерации плавания Азербайджана уверен, что интерес детей к плаванию значительно возрастет
3 Апреля 19:25
Плавание

Глава Федерации плавания Азербайджана уверен, что интерес детей к плаванию значительно возрастет

В Баку состоялась встреча руководителей национальной и европейской федераций плавания

Наши пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО
4 Марта 18:25
Плавание

Наши пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

Сборная Азербайджана по плаванию приняла участие в открытом чемпионате Латвии
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на чемпионат мира
4 Марта 12:07
Плавание

Азербайджанский пловец завоевал лицензию на чемпионат мира

Исмаилзаде также установил в Риге рекорд Азербайджана
Определился победитель бакинского турнира по водному поло - ФОТО
22 Января 15:22
Плавание

Определился победитель бакинского турнира по водному поло - ФОТО

В нем приняли участие 104 спортсмена из восьми клубов
Сменился президент Федерации плавания - ФОТО
18 Января 13:03
Плавание

Сменился президент Федерации плавания - ФОТО

На заседании был утвержден состав Исполнительного комитета Федерации

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов