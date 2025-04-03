Фарид Гаибов встретился с президентом Европейской федерации водных видов спорта - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с президентом Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силвой.

Как сообщает İdman.biz, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития плавания, международного сотрудничества и будущих проектов.

Также были обсуждены возможности дальнейшего расширения связей между Европейской федерацией плавания и Азербайджаном, реализации совместных проектов и обмена опытом.

На встрече присутствовали президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, вице-президент Европейской федерации плавания Йосип Варводич и другие лица.

İdman.biz