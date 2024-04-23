23 Апреля 2024
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20 стран поборются в "Кубке президента-2024" - ВИДЕО
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Гребля

20 стран поборются в "Кубке президента-2024" - ВИДЕО

Официальный парад регаты пройдет 30 апреля на проспекте Гейдара Алиева в Мингячевире
Обратный отсчет до начала ЕВРО: остался месяц
14:29
Гимнастика

Обратный отсчет до начала ЕВРО: остался месяц

Европейская гимнастика запустила обратный отсчет до начала чемпионата Европы по художественной гимнастике
Зелим Коцоев: "Надеемся на отличный результат на чемпионате Европы"
13:41
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Надеемся на отличный результат на чемпионате Европы"

"Возможно, будет даже лучше, чем в прошлом году"
Федерации гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписали Меморандум - ФОТО
12:54
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Федерации гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписали Меморандум - ФОТО

Подписан Меморандум о взаимопонимании между федерациями гимнастики Багамских островов и Азербайджана по развитию и популяризации художественной гимнастики
"Послание Варфоломеев в Баку было громким и ясным: "Я вернулась!"
12:33
Гимнастика

"Послание Варфоломеев в Баку было громким и ясным: "Я вернулась!"

Международная Федерация гимнастики (FIG) посвятила большую статью Кубку мира среди "художниц", который на днях завершился в Баку
"Мы не сдадимся легко" - ИНТЕРВЬЮ
12:27
Футзал

"Мы не сдадимся легко" - ИНТЕРВЬЮ

"Смотрю игры сборной"

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21 Апреля 16:10
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Месси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос "кто лучше"

Кладем конец всем спорам, сравнивая сезон за сезоном двух лучших игроков мира
Еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов
22 Апреля 09:21
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Еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

"Виртус" стал четвертым возможным соперником чемпиона Азербайджана
Александра Кирои-Богатырева: "Нынешний Кубок мира в Баку - самый лучший, на котором я выступала"
20 Апреля 17:08
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Александра Кирои-Богатырева: "Нынешний Кубок мира в Баку - самый лучший, на котором я выступала"

"Скоро у меня будет отбор на Летние Игры и каждый старт очень важен"
Обсуждена кандидатура Баку на звание "Спортивной столицы" - ФОТО
20 Апреля 20:12
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Обсуждена кандидатура Баку на звание "Спортивной столицы" - ФОТО

20 апреля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял представителей оценочной комиссии премии "Всемирная спортивная столица"