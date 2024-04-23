İdman.biz
20 стран поборются в "Кубке президента-2024" - ВИДЕО
Официальный парад регаты пройдет 30 апреля на проспекте Гейдара Алиева в Мингячевире
Обратный отсчет до начала ЕВРО: остался месяц
Европейская гимнастика запустила обратный отсчет до начала чемпионата Европы по художественной гимнастике
Зелим Коцоев: "Надеемся на отличный результат на чемпионате Европы"
"Возможно, будет даже лучше, чем в прошлом году"
Федерации гимнастики Азербайджана и Багамских островов подписали Меморандум - ФОТО
Подписан Меморандум о взаимопонимании между федерациями гимнастики Багамских островов и Азербайджана по развитию и популяризации художественной гимнастики
"Послание Варфоломеев в Баку было громким и ясным: "Я вернулась!"
Международная Федерация гимнастики (FIG) посвятила большую статью Кубку мира среди "художниц", который на днях завершился в Баку
Месси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос "кто лучше"
Кладем конец всем спорам, сравнивая сезон за сезоном двух лучших игроков мира
Еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов
"Виртус" стал четвертым возможным соперником чемпиона Азербайджана
Александра Кирои-Богатырева: "Нынешний Кубок мира в Баку - самый лучший, на котором я выступала"
"Скоро у меня будет отбор на Летние Игры и каждый старт очень важен"