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Земфира Мефтахетдинова: "Именно благодаря вниманию Гейдара Алиева спорт в нашей стране стал стремительно развиваться" - ФОТО

Стрельба
Новости
10 Мая 2025 15:37
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Земфира Мефтахетдинова: "Именно благодаря вниманию Гейдара Алиева спорт в нашей стране стал стремительно развиваться" - ФОТО

«Гейдар Алиев проделал очень важную работу по развитию спорта в нашей стране».

Об этом İdman.biz заявила олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации стрельбы Азербайджана и Национального олимпийского комитета Земфира Мефтахетдинова, говоря об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

Она отметила, что забота и внимание, проявленные великим лидером, 102-я годовщина со дня рождения которого отмечается сегодня, к спорту, стали большой мотивацией для спортсменов:

«После распада СССР тренеры и спортсмены разъехались в разные стороны. После прихода к власти великого лидера он вновь собрал всех вместе. Забота государства к спорту стала для них стимулом. Гейдар Алиев часто проводил встречи со спортсменами, интересовался отдельными видами спорта. Такое отношение создавало уверенность в развитии спорта в нашей стране. Именно благодаря такому вниманию эта сфера в короткие сроки стала стремительно развиваться в нашей стране. В регионах были построены олимпийские спортивные комплексы, созданы необходимые условия для развития спорта. Спортсмены, в свою очередь, старались оправдать это доверие».

Мефтахетинова с большой гордостью вспоминает свои встречи с общенациональным лидером:

«Впервые я встретилась с великим лидером в 1995 году на мероприятии, организованном во Дворце ручных игр (ныне Дворец спорта - ред.). В тот день Гейдар Алиев наградил меня медалью «Терегги». В 2000 году великий лидер наградил меня орденом «Шохрат». Я была очень горда в связи с этим. Для меня была большая честь получить медаль из рук такой великой личности, как Гейдар Алиев».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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