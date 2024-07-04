Организован медиа-тур в Центр пейнтбола и стрельбы - ФОТО

Организован медиа-тур в Центр пейнтбола и стрельбы, расположенный в Агстафинском районе.

Как сообщает İdman.biz, в медиа-туре, организованном Министерством молодежи и спорта, приняли участие 17 журналистов.

Начальник управления молодежи и спорта Газах-Товуза Азиз Масмалиев проинформировал представителей СМИ о деятельности, реконструкции и организации центра. По его словам, под спортивный объект выделено 2,0 га земли на берегу реки Хасансу:

"Центр пейнтбола и стрельбы был построен Агстафинской районной исполнительной властью в 2013 году. Однако сейчас он передан на баланс Бакинского стрелкового центра. В административном здании проведены капитальные ремонтные работы, заново установлена крыша. В настоящее время ведутся некоторые восстановительные работы. Центром пользуются подростки и молодые люди. Здесь организуются различные военные игры. Основная цель создания Центра пейнтбола и стрельбы - обеспечение популярности этого вида спорта, расширение олимпийского движения, усиление патриотического воспитания и подготовки нашей молодежи к военной службе".

Банучичак Гусейнли

İdman.biz