19 Марта 2026
Студенты Спортивной академии побывали на гребной базе в Баку - ФОТО

19 Марта 2026 22:32
Студенты Спортивной академии побывали на гребной базе в Баку - ФОТО

При совместной организации Федерации водных видов спорта Азербайджана и Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта для студентов был проведен мастер-класс по гребле.

Как сообщает İdman.Biz, студенты академии сначала ознакомились с базой "Бакинского клуба гребли и каноэ". Им была предоставлена информация об имеющихся на базе лодках для академической гребли, каяках, каноэ, а также судах для прибрежной гребли и лодках-"драконах". Затем их обучили правилам гребли на судах, предназначенных для любителей. После проведения мастер-класса студенты испытали свои силы в гребном спорте в акватории Каспийского моря.

Целью организации мероприятия является повышение интереса к водным видам спорта, обеспечение их массовости, а также укрепление физической подготовки студентов и развитие их практических навыков.

Новости по теме

Вугар Ахмедов переизбран президентом Федерации водных видов спорта Азербайджана
14 Марта 16:34
Парусный спорт

Вугар Ахмедов переизбран президентом Федерации водных видов спорта Азербайджана

Руководитель избран на новый четырехлетний срок после объединения с парусной федерацией
В Азербайджане впервые открыт офис Европейской ассоциации каноэ
13 Марта 16:51
Гребля

В Азербайджане впервые открыт офис Европейской ассоциации каноэ - ФОТО

Структура будет координировать развитие спорта в регионе
Руководители международных федераций каноэ посетили Сарсангское водохранилище - ФОТО
12 Марта 22:28
Гребля

Руководители международных федераций каноэ посетили Сарсангское водохранилище - ФОТО

Гости также понаблюдали за ходом тренировок национальных сборных Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ
Руководители международных федераций по каноэ посетили тренировку в Баку - ФОТО\ВИДЕО
11 Марта 22:30
Гребля

Руководители международных федераций по каноэ посетили тренировку в Баку - ФОТО\ВИДЕО

Гости ознакомились с условиями подготовки азербайджанских гребцов

Али Асадов встретился с президентами международных организаций по каноэ
11 Марта 18:50
Гребля

Али Асадов встретился с президентами международных организаций по каноэ

Обсуждены развитие водных видов спорта и сотрудничество с Европейской ассоциацией каноэ

В Баку прошел праздничный заезд по гребле
4 Марта 13:13
Гребля

В Баку прошел праздничный заезд по гребле - ФОТО

Акция приурочена к Дню физкультуры и спорта

Самое читаемое

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
"Бавария" требует открыть крышу на "Сантьяго Бернабеу"
17 Марта 16:12
Мировой футбол

"Бавария" требует открыть крышу на "Сантьяго Бернабеу"

Мюнхенцы опасаются давления трибун в Мадриде

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
18 Марта 23:41
Мировой футбол

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Семь голов на "Камп Ноу" принесли каталонцам уверенную победу