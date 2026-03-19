Студенты Спортивной академии побывали на гребной базе в Баку - ФОТО

При совместной организации Федерации водных видов спорта Азербайджана и Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта для студентов был проведен мастер-класс по гребле.

Как сообщает İdman.Biz, студенты академии сначала ознакомились с базой "Бакинского клуба гребли и каноэ". Им была предоставлена информация об имеющихся на базе лодках для академической гребли, каяках, каноэ, а также судах для прибрежной гребли и лодках-"драконах". Затем их обучили правилам гребли на судах, предназначенных для любителей. После проведения мастер-класса студенты испытали свои силы в гребном спорте в акватории Каспийского моря.

Целью организации мероприятия является повышение интереса к водным видам спорта, обеспечение их массовости, а также укрепление физической подготовки студентов и развитие их практических навыков.