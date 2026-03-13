13 Марта 2026
RU

В Азербайджане впервые открыт офис Европейской ассоциации каноэ - ФОТО

Гребля
Новости
13 Марта 2026 16:51
25
В Азербайджане впервые открыт офис Европейской ассоциации каноэ

В Азербайджане впервые начал работу офис Европейской ассоциации каноэ.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующий документ о сотрудничестве подписан между Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и организацией Paddle Europe (Европейская ассоциация каноэ).

В церемонии подписания приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной федерации каноэ Томас Конецко, глава Европейской ассоциации каноэ Жан Зунграна и руководитель Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов.

Согласно соглашению, в Баку будет создан офис организации, который займется поддержкой стран Восточной Европы и развивающихся государств, а также развитием видов спорта, связанных с каноэ.

Кроме того, стороны намерены сотрудничать в вопросах проведения международных соревнований и учебно-тренировочных сборов на Сарсангском водохранилище. В дальнейшем могут быть рассмотрены инфраструктурные проекты, направленные на расширение тренировочных возможностей в регионе. Стороны также планируют укреплять связи между сообществами гребных видов спорта Европы и Азии, используя географическое положение Азербайджана.

Сотрудничество предполагает проведение совместных тренировок, образовательных программ для тренеров и руководителей, участие в мероприятиях и развитие других направлений взаимодействия.

Для эффективной координации сотрудничества будет создан совместный орган управления, в который войдут равное количество представителей обеих сторон.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Руководители международных федераций каноэ посетили Сарсангское водохранилище - ФОТО
12 Марта 22:28
Гребля

Руководители международных федераций каноэ посетили Сарсангское водохранилище - ФОТО

Гости также понаблюдали за ходом тренировок национальных сборных Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ
Руководители международных федераций по каноэ посетили тренировку в Баку - ФОТО\ВИДЕО
11 Марта 22:30
Гребля

Руководители международных федераций по каноэ посетили тренировку в Баку - ФОТО\ВИДЕО

Гости ознакомились с условиями подготовки азербайджанских гребцов

Али Асадов встретился с президентами международных организаций по каноэ
11 Марта 18:50
Гребля

Али Асадов встретился с президентами международных организаций по каноэ

Обсуждены развитие водных видов спорта и сотрудничество с Европейской ассоциацией каноэ

В Баку прошел праздничный заезд по гребле
4 Марта 13:13
Гребля

В Баку прошел праздничный заезд по гребле - ФОТО

Акция приурочена к Дню физкультуры и спорта
Реорганизация Федерации водных видов спорта: парусный спорт входит в состав новой структуры
28 Февраля 12:35
Гребля

Реорганизация Федерации водных видов спорта: парусный спорт входит в состав новой структуры

Несмотря на официальные заявления от 20 февраля, информационные ресурсы организации пока не обновлены
В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по гребле и каноэ - ФОТО
27 Февраля 19:34
Гребля

В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по гребле и каноэ - ФОТО

Победители выступят на международной регате "Кубок Президента-2026"

Самое читаемое

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"