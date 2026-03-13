В Азербайджане впервые открыт офис Европейской ассоциации каноэ - ФОТО

В Азербайджане впервые начал работу офис Европейской ассоциации каноэ.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующий документ о сотрудничестве подписан между Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и организацией Paddle Europe (Европейская ассоциация каноэ).

В церемонии подписания приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной федерации каноэ Томас Конецко, глава Европейской ассоциации каноэ Жан Зунграна и руководитель Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов.

Согласно соглашению, в Баку будет создан офис организации, который займется поддержкой стран Восточной Европы и развивающихся государств, а также развитием видов спорта, связанных с каноэ.

Кроме того, стороны намерены сотрудничать в вопросах проведения международных соревнований и учебно-тренировочных сборов на Сарсангском водохранилище. В дальнейшем могут быть рассмотрены инфраструктурные проекты, направленные на расширение тренировочных возможностей в регионе. Стороны также планируют укреплять связи между сообществами гребных видов спорта Европы и Азии, используя географическое положение Азербайджана.

Сотрудничество предполагает проведение совместных тренировок, образовательных программ для тренеров и руководителей, участие в мероприятиях и развитие других направлений взаимодействия.

Для эффективной координации сотрудничества будет создан совместный орган управления, в который войдут равное количество представителей обеих сторон.