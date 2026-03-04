4 Марта 2026
В Баку прошел праздничный заезд по гребле - ФОТО

Гребля
Новости
4 Марта 2026 13:13
18
В Баку прошел праздничный заезд по гребле

В Баку состоялось мероприятие для любителей гребли, организованное по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта.

Как сообщает İdman.Biz, праздничный заплыв организовала Федерация каноэ и гребли Азербайджана.

В мероприятии приняли участие известные блогеры и телеведущие.

Сначала участникам провели инструктаж по управлению лодками, предназначенными для любителей. После этого они смогли попробовать свои силы в гребле.

Отмечается, что заезд прошел в интересной и непринужденной атмосфере.

Главной целью мероприятия стало привлечение подростков и молодежи к гребле и популяризация этого вида спорта.

