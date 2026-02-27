27 Февраля 2026
В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по гребле и каноэ - ФОТО

Гребля
Новости
27 Февраля 2026 19:34
В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по гребле и каноэ - ФОТО

В Азербайджане состоялся чемпионат страны по академической гребле, байдарке и каноэ.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования были организованы совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана. Турнир прошел в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" и впервые был проведен по системе гандикапа в дисциплинах академическая гребля, байдарка и каноэ.

В чемпионате приняли участие 80 спортсменов 2008-2013 годов рождения из Баку и Мингячевира. Согласно регламенту, участники в одиночных лодках преодолевали дистанцию 3500 метров в академической гребле и 2000 метров в байдарке и каноэ. Победители определялись по индивидуальным временным показателям.

Призеры были награждены дипломами и медалями. Отличившиеся на национальном первенстве гребцы войдут в состав команды, которая выступит на международной регате "Кубок Президента-2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Турнир пройдет с 28 апреля по 1 мая.

