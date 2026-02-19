Сегодня пройдет первенство Азербайджана по академической гребле, байдарке и каноэ

В Азербайджане пройдет первенство страны по академической гребле, байдарке и каноэ.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоятся 27-28 февраля в Мингячевире в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".

Турнир пройдет по системе гандикапа. Спортсмены выступят индивидуально на одиночных лодках: в академической гребле дистанция составит 4000 метров, в байдарке и каноэ - 2000 метров. Победителей определят по времени.

В первенстве примут участие около 80 спортсменов 2008-2013 годов рождения из Баку и Мингячевира.

Отмечается, что лучшие спортсмены будут включены в состав команды для участия в международных соревнованиях, включая "Кубок Президента-2026", посвященный 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.