Реорганизация Федерации водных видов спорта: парусный спорт входит в состав новой структуры

В Азербайджане продолжается процесс создания Федерации водных видов спорта (Azerbaijan Water Sports Federation), которая формируется на базе бывшей федерации каноэ и гребли.

Как сообщили Idman.Biz в министерстве молодежи и спорта, структура расширяется: ликвидированная ранее Федерация парусного спорта будет официально включена в состав нового объединения.

При этом на официальном сайте организации на данный момент не зафиксировано никаких изменений. Несмотря на то, что о переименовании и реорганизации было объявлено еще 20 февраля, ресурс продолжает функционировать под старым названием, а в новостной ленте отсутствуют упоминания о масштабной трансформации структуры.