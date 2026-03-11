Али Асадов встретился с президентами международных организаций по каноэ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с президентом Международной федерации каноэ Томасом Конетцко и президентом Европейской ассоциации каноэ Жаном Зунграна.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась 11 марта в рамках визита руководителей международных спортивных структур в нашу страну.

В ходе беседы было отмечено, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Стороны также обсудили проводимую в стране работу по развитию водных видов спорта, в частности гребли, и создание необходимой инфраструктуры для их популяризации.

Особое внимание было уделено значению Меморандума о взаимопонимании, который планируется подписать между Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и Европейской ассоциацией каноэ.

Гости, в свою очередь, отметили, что реализуемые в Азербайджане инициативы по развитию спорта и созданные условия для занятий греблей произвели на них большое впечатление.