Руководители международных федераций каноэ посетили Сарсангское водохранилище - ФОТО

12 марта Азербайджан посетили президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Коньецко и глава Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна. В рамках визита они осмотрели Сарсангское и Суговушанское водохранилища, а также ознакомились с инфраструктурой Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр" в Мингячевире, сообщает İdman.Biz.

В первую очередь делегация посетила Сарсангское водохранилище. Гостям была предоставлена подробная информация об объекте, после чего Томас Коньецко и Ян Зунграна оценили потенциал водоема для проведения соревнований международного уровня, включая чемпионаты мира и Европы.

Затем гости отправились на Суговушанское водохранилище — место проведения международных соревнований "Кубок Президента", посвященных памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, и традиционной "Мингячевирской регаты". Руководители федераций высоко оценили инфраструктуру, созданную государством в Суговушане, и благоустройство прилегающей парковой зоны.

Во второй половине дня визит продолжился в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире. Осмотрев спортивную базу, почетные гости также понаблюдали за ходом тренировок национальных сборных Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ.