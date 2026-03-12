12 Марта 2026
RU

Руководители международных федераций каноэ посетили Сарсангское водохранилище - ФОТО

Гребля
Новости
12 Марта 2026 22:28
12
Руководители международных федераций каноэ посетили Сарсангское водохранилище - ФОТО

12 марта Азербайджан посетили президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Коньецко и глава Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна. В рамках визита они осмотрели Сарсангское и Суговушанское водохранилища, а также ознакомились с инфраструктурой Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр" в Мингячевире, сообщает İdman.Biz.

В первую очередь делегация посетила Сарсангское водохранилище. Гостям была предоставлена подробная информация об объекте, после чего Томас Коньецко и Ян Зунграна оценили потенциал водоема для проведения соревнований международного уровня, включая чемпионаты мира и Европы.

Затем гости отправились на Суговушанское водохранилище — место проведения международных соревнований "Кубок Президента", посвященных памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, и традиционной "Мингячевирской регаты". Руководители федераций высоко оценили инфраструктуру, созданную государством в Суговушане, и благоустройство прилегающей парковой зоны.

Во второй половине дня визит продолжился в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире. Осмотрев спортивную базу, почетные гости также понаблюдали за ходом тренировок национальных сборных Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Руководители международных федераций по каноэ посетили тренировку в Баку - ФОТО\ВИДЕО
11 Марта 22:30
Гребля

Руководители международных федераций по каноэ посетили тренировку в Баку - ФОТО\ВИДЕО

Гости ознакомились с условиями подготовки азербайджанских гребцов

Али Асадов встретился с президентами международных организаций по каноэ
11 Марта 18:50
Гребля

Али Асадов встретился с президентами международных организаций по каноэ

Обсуждены развитие водных видов спорта и сотрудничество с Европейской ассоциацией каноэ

В Баку прошел праздничный заезд по гребле
4 Марта 13:13
Гребля

В Баку прошел праздничный заезд по гребле - ФОТО

Акция приурочена к Дню физкультуры и спорта
Реорганизация Федерации водных видов спорта: парусный спорт входит в состав новой структуры
28 Февраля 12:35
Гребля

Реорганизация Федерации водных видов спорта: парусный спорт входит в состав новой структуры

Несмотря на официальные заявления от 20 февраля, информационные ресурсы организации пока не обновлены
В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по гребле и каноэ - ФОТО
27 Февраля 19:34
Гребля

В Мингячевире прошел чемпионат Азербайджана по гребле и каноэ - ФОТО

Победители выступят на международной регате "Кубок Президента-2026"

Сегодня пройдет первенство Азербайджана по академической гребле, байдарке и каноэ
19 Февраля 14:37
Гребля

Сегодня пройдет первенство Азербайджана по академической гребле, байдарке и каноэ

Турнир пройдет по системе гандикапа

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"