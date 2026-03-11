11 Марта 2026
Руководители международных федераций по каноэ посетили тренировку в Баку - ФОТО\ВИДЕО

11 Марта 2026 22:30
Руководители международных федераций по каноэ посетили тренировку в Баку - ФОТО\ВИДЕО

Президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конетцко и президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Жан Зунгран посетили тренировочный процесс азербайджанских гребцов в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, 11 марта руководители международных организаций прибыли с визитом в Азербайджан и в его рамках побывали в Федерации каноэ и гребли страны. Гостям была представлена информация об условиях работы в административном здании федерации.

Позже Томас Конетцко и Жан Зунгран вместе с представителями национальной федерации посетили Бакинский клуб гребли и каноэ, расположенный на территории Приморского бульвара.

Гости ознакомились с условиями подготовки спортсменов на базе, после чего наблюдали за ежедневными тренировками гребцов на акватории Каспийского моря.

