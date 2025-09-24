Фарид Гаибов: "Этот турнир — важное достижение для спорта страны"

"Проведение турнира Гран-при по фигурному катанию в Азербайджане — это очередной успех нашего спорта".

Как сообщает İdman.biz, об заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в беседе с журналистами.

Министр отметил, что этот авторитетный турнир среди юношей и девушек является показателем роста спортивного престижа Азербайджана: "Этот турнир — важное достижение для спорта страны. На прошлой неделе успешно прошел Гран-при Азербайджана Формулы-1. Впереди нас ожидают III Игры СНГ. Забота и внимание Президента Ильхама Алиева к спорту ощущаются постоянно. Мы уверены, что в будущем подобные мероприятия будут проводиться регулярно".

Отметим, что Гран-при по фигурному катанию стартовал сегодня и продлится до 26 сентября.

İdman.biz