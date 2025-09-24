25 Сентября 2025
RU

Фарид Гаибов: "Этот турнир — важное достижение для спорта страны"

Другие
Новости
24 Сентября 2025 15:52
45
Фарид Гаибов: "Этот турнир — важное достижение для спорта страны"

"Проведение турнира Гран-при по фигурному катанию в Азербайджане — это очередной успех нашего спорта".

Как сообщает İdman.biz, об заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в беседе с журналистами.

Министр отметил, что этот авторитетный турнир среди юношей и девушек является показателем роста спортивного престижа Азербайджана: "Этот турнир — важное достижение для спорта страны. На прошлой неделе успешно прошел Гран-при Азербайджана Формулы-1. Впереди нас ожидают III Игры СНГ. Забота и внимание Президента Ильхама Алиева к спорту ощущаются постоянно. Мы уверены, что в будущем подобные мероприятия будут проводиться регулярно".

Отметим, что Гран-при по фигурному катанию стартовал сегодня и продлится до 26 сентября.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира - ФОТО
24 Сентября 15:38
Другие

Азербайджанские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира - ФОТО

Эльмир Талыбов и Омар Мехралиев стали серебряными призерами, Рамал Самадов — бронзовым
Российские спортсмены прибыли в Гянджу - ФОТО
24 Сентября 15:12
Другие

Российские спортсмены прибыли в Гянджу - ФОТО

Они будут соревноваться в настольном теннисе и пулевой стрельбе
В Баку прошел Специальный Олимпийский фестиваль - ФОТО
24 Сентября 14:57
Другие

В Баку прошел Специальный Олимпийский фестиваль - ФОТО

На мероприятии принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов
Грабители вынесли из дома Роберто Мартинеса ювелирные изделия и часы на сумму более одного миллиона евро
24 Сентября 07:04
Другие

Грабители вынесли из дома Роберто Мартинеса ювелирные изделия и часы на сумму более одного миллиона евро

Предполагается, что воры проникли в помещение через кухню
Sony проведёт стрим State of Play с показом новых игр
23 Сентября 21:57
Другие

Sony проведёт стрим State of Play с показом новых игр

Ожидается, что компания полноценно представит «Росомаху», покажет новый трейлер Ghost of Yotei и сделает другие анонсы
İdman TV покинул очередной известный комментатор
23 Сентября 18:40
Другие

İdman TV покинул очередной известный комментатор

Что происходит на телеканале?

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО
24 Сентября 01:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

"Мерсисайдцы" доигрывали матч в меньшинстве