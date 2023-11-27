На премьере Гурбан Гурбанов не смог сдержать слез: "Вернулся в прошлое" - ФОТО

Сегодня состоялась премьерный показ фильма «Когда молчат стадионы».

Как сообщает Idman.biz, спортивная драма, посвященная Гурбану Гурбанову - известному футболисту и одному из самых успешных тренеров страны - снята при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В ленте нашла отражение жизнь Гурбанова с 80-х годов 20-го века, его карьера футболиста и тренерская деятельность до выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Среди тех, кто посмотрел фильм, были министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководства федераций, клубов, спортсмены и представители спортивной общественности.

В заключении был представлен творческий коллектив фильма – их работа была отмечена аплодисментами.

Герой фильма Гурбан Гурбанов поблагодарил всех, кто внес свой вклад в ленту. Он отметил, что в ленте нашли отражение эпизоды, о которой мало кто знает: "Мы встретились всего один раз во время съемок фильма. Я не пошел, не хотел, чтобы такое произошло. В итоге получилась такая красивая сцена . Я очень привязан к футболу и спорту. В фильме есть моменты, не известные широкой общественности. Но все это случилось со мной много лет назад».

Опытный тренер отмечал, что когда человек страдает, то Бог вознаграждает его с избытком: «Для меня более интересным был эпизод про моего брата Мусу. Чтобы быть хорошим тренером, нужно иметь хорошую команду. Возможно, мне очень повезло. Меня окружают хорошие работники, помощники, руководство, футболисты».

Гурбанов подчеркнул, что государство заботится о всех видах спорта в Азербайджане. По его словам, в нашей стране ценится труд каждого, кто любит свою профессию: «У меня это уже во второй раз. В день моего 50-летия господин Президент наградил меня Орденом Славы. С тех пор Фарид Гаибов стал министром молодежи и спорта, внимание и интерес к этой сфере возросли еще больше. Спортсмен может стать и врачом. Главное – нужен патриотизм, чтобы стать сильнее. Я всегда любил свою семью, друзей и близких. Но, поверьте, я больше любил свою Родину. У нас были победы и поражения, но мы всегда старались сделать все возможное».

Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за освобождение оккупированных территорий Карабаха, несмотря на все трудности: «Мы вернули свои исторические земли. Теперь каждый ходит с гордо поднятой головой. Для нас это важнее».

Оценивая эпизоды фильма, в какой-то момент Гурбанов не сдержал эмоций и даже сделал паузу в своей речи на несколько секунд. «Я вернулся в свое прошлое. Верю, что нас ждут большие достижения и успехи в футболе. Иногда называю своих игроков воинами. Сегодня мы хотим идти с ними дальше. Всегда играет от души, не хотим проигрывать. Только победа устраивает Азербайджан и наш народ».

Следует отметить, что показ фильма начнется во всех кинотеатрах страны с 30 ноября.

Эмин Ага

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