Универсиада начинается с Эссена: команда Азербайджана в студенческом центре Европы

Сборная Азербайджана обживается в Рейнско-Рурском регионе Германии, где сегодня начинается Всемирная Универсиада.

Как передает İdman.biz, местом проведения спортивного мероприятия выбран один интересных и динамичных регионов Европы как в историческом, так и в культурном отношении.

Рейнско-Рурский регион занимает большую часть Западной Германии. Помимо принимающих городов Бохума, Дуйсбурга, Эссена, Мюльхайма-ан-дер-Рур и Хагена в него также входит Дюссельдорф, столица землиСеверный Рейн-Вестфалия. Самые известные города — это Кельн, город с миллионным населением и Кельнским собором, а также Дортмунд, известный своим топовым футбольным клубом «Боруссия».

Все города Универсиады расположены в агломерации бывшего Рурского бассейна. Это крупнейшая агломерация Германии с населением более пяти миллионов человек. Города фактически переходят друг в друга по оси с запада на восток. Гости замечают только по дорожным указателям, что переехали из одного мегаполиса в другой. Регион получил свое название от реки Рур, протекающей через него с востока на запад. Это позволяло обеспечить экономически эффективную транспортировку угля и промышленных продуктов.

Горнодобывающая промышленность накладывала свой отпечаток на Рурскую область на протяжении столетий.

Этот регион является важным центром промышленности и торговли, но толчком к его развитию послужила добыча угля. Богатые месторождения угля и руды, сталелитейное производство и перерабатывающая промышленность сделали его в XIX веке одной из крупнейших промышленных агломераций. Добыча полезных ископаемых, на протяжении веков формировавшая регион и менталитет его жителей, теперь прекращена. Города росли вокруг шахт и промышленных предприятий. В эпоху промышленного бума в Рурскую область приезжало много людей из других регионов Германии и из-за рубежа, особенно из Польши, Турции, Италии и Греции. Для региона по-прежнему характерно сосуществование многих культур.

Город Эссен является примером перемен и инноваций в регионе. Здесь находится некогда крупнейшая в мире угольная шахта Цольферайн, которая теперь занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот и многие другие промышленные объекты были преобразованы в культурные центры, музеи или культурные площадки.

Сегодня регион превратился в научно-исследовательский и университетский центр, в котором, по разным оценкам, насчитывается не менее девяти университетов и технических колледжей, а также несколько технологических центров.

Именно в Эссене пройдет большинство соревнований Универсиады и именно здесь расположилась команда Азербайджана. Сегодня спортсмены проводят первые тренировки, а совсем скоро начнут свои выступления.

İdman.biz