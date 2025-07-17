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Объявлено место проведения следующей Универсиады

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17 Июля 2025 13:06
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Объявлено место проведения следующей Универсиады

Международная федерация студенческого спорта (FISU) официально представила столицу Всемирной Универсиады-2027.

Как передает İdman.biz, им станет провинция Чхунчхон в Южной Корее. Мультифорум пройдет 1-12 августа 2027. Таким образом, Южная Корея примет Универсиаду уже в третий раз. В 2015 году она состоялась в Кванджу.

Организаторы уже опубликовали программу студенческих игр, в которую войдет 18 видов спорта. Это спортивная и художественная гимнастика, стрельба из лука, гребля, дзюдо, атлетика, бадминтон, баскетбол, прыжки в воду, фехтование, плавание, настольный теннис, тхэквондо, волейбол, водное поло, пляжный волейбол и гольф.

İdman.biz

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