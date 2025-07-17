Универсиада: азербайджанские шпажистки вышли в плей-офф, гимнастки начали - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Азербайджанские спортсмены начали выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz, сегодня проходят соревнования по художественной гимнастике, в фехтовании, бадминтоне, настольном теннисе, теннисе и плавании.

У гимнасток в индивидуальном многоборье выступают Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде. Зейналова прошла два вида, получив в сумме за обруч и мяч оценку 49.450 и в данный момент идет пятой в общем зачете.

Вечером в абсолютном первенстве среди групп на ковер выйдет наша команда в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

В фехтовании наши шпажистки провели поединки группового этапа. Айнур Гулиева одержала четыре победы и вышла в плей-офф, равно как и Назиля Рагимова – у нее три победы. А Хадиджа Гасанли завершила соревнование - у нее одна победа.

Позднее в мужской сабле будут биться Магсуд Гусейнли, Салех Мамедов и Мурад Акперов.

В бадминтоне пройдут соревнования смешанных команд. На групповом этапе команда Азербайджана встретилась с Таиландом. На матчи вышли Хаджар Нуриева, Агиль Габилов, Нигяр Самедова и Мурад Шабанзаде, выступавшие как в индивидуальном, так и парном разряде. Наши бадминтонисты уступили со счетом 0:5.

В настольном теннисе наша женская команда в составе Хадиджи Абильзаде, Нигяр Махмудовой, Сабины Мамедовой и Земфиры Микаиловой встретилась с Южной Кореей в рамках первого матча группового этапа. Наши спортсменки проиграли с результатом 0:3.

В программе по плаванию Фатима Алкарамова, Абдурахман Рустамов и Рамиль Велизаде не смогли пробиться в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Саид Гамидов также остался вне полуфинала в заплыве на 100 метров на спине. Также состоялась мужская эстафета 4х100 метров вольным стилем, где наша команда обновила национальный рекорд, но не смогла пробиться в финал.

В соревнованиях по теннису Эльвин Гашимов выйдет на корт против представителя Замбии Накаланги Хамаянгве.



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13:17

Азербайджанские спортсмены начали выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz, сегодня проходят соревнования по художественной гимнастике, в фехтовании, бадминтоне, настольном теннисе, теннисе и плавании.

В фехтовании наши шпажистки провели поединки группового этапа. Айнур Гулиева одержала четыре победы и вышла в плей-офф, равно как и Назиля Рагимова – у нее три победы. А Хадиджа Гасанли завершила соревнование – у нее одна победа.

Позднее в мужской сабле будут биться Магсуд Гусейнли, Салех Мамедов и Мурад Акперов.

В бадминтоне проходят соревнования смешанных команд. На групповом этапе команда Азербайджана встретилась с Таиландом. На матчи вышли Хаджар Нуриева, Агиль Габилов, Нигяр Самедова и Мурад Шабанзаде, выступавшие как в индивидуальном, так и парном разряде. Наши бадминтонисты уступили со счетом 0:5.

В настольном теннисе наша женская команда в составе Хадиджи Абильзаде, Нигяр Махмудовой, Сабины Мамедовой и Земфиры Микаиловой встретилась с Южной Кореей в рамках первого матча группового этапа. Наши спортсменки проиграли с результатом 0:3.

В программе по плаванию Фатима Алкарамова выступила на дистанции 50 метров баттерфляем. В своем заплыве она показала второй результат, но окончательный итог будет ясен после того, как выступление закончится на всех дорожках.

Абдурахман Рустамов и Рамиль Велизаде также выступят на дистанции 50 метров баттерфляем. Саид Гамидов будет преодолевать 100 метров на спине. Также пройдет мужская эстафета 4х100 метров вольным стилем.

У гимнасток в индивидуальном многоборье выступят Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде, а в абсолютном первенстве среди групп на ковер выйдет наша команда в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

В соревнованиях по теннису Эльвин Гашимов выйдет на корт против представителя Замбии Накаланги Хамаянгве.

----------

12:01

Азербайджанские спортсмены начали выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz, сегодня начнутся соревнования по художественной гимнастике, в фехтовании, бадминтоне, настольном теннисе, теннисе и плавании.

В программе по плаванию Фатима Алкарамова выступила на дистанции 50 метров баттерфляем. В своем заплыве она показала второй результат, но окончательный итог будет ясен после того, как выступление закончится на всех дорожках.

Абдурахман Рустамов и Рамиль Велизаде также выступят на дистанции 50 метров баттерфляем. Саид Гамидов будет преодолевать 100 метров на спине. Также пройдет мужская эстафета 4х100 метров вольным стилем.

В фехтовании наши спортсмены проводят поединки группового этапа. В женской шпаге заявлены Айнур Гулиева, Назиля Рагимова и Хадиджа Гасанлы, которые уже провели первые встречи. А в мужской сабле биться будут Магсуд Гусейнли, Салех Мамедов и Мурад Акперов.

У гимнасток в индивидуальном многоборье выступят Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде, а в абсолютном первенстве среди групп на ковер выйдет наша команда в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

В бадминтоне пройдут соревнования смешанных команд. На групповом этапе команда Азербайджана встретится с Таиландом и Австралией. На матчи выйдут Хаджар Нуриева, Агиль Габилов, Нигяр Самедова и Мурад Шабанзаде.

В настольном теннисе наша женская команда в составе Хадиджи Абильзаде, Нигяр Махмудовой, Сабины Мамедовой и Земфиры Микаиловой встретится с Южной Кореей в рамках первого матча группового этапа. А мужской коллектив (Амин Оруджзаде, Нихад Самедзаде, Турал Мирзоев) проведет встречу против США.

В соревнованиях по теннису Эльвин Гашимов выйдет на корт против представителя Замбии Накаланги Хамаянгве.

----------

09:09

Азербайджанские спортсмены начинают выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz, сегодня начнутся соревнования по художественной гимнастике, в фехтовании, бадминтоне, настольном теннисе, теннисе и плавании.

У гимнасток в индивидуальном многоборье выступят Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде, а в абсолютном первенстве среди групп на ковер выйдет наша команда в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

В бадминтоне пройдут соревнования смешанных команд. На групповом этапе команда Азербайджана встретится с Таиландом и Австралией. На матчи выйдут Хаджар Нуриева, Агиль Габилов, Нигяр Самедова и Мурад Шабанзаде.

В фехтовании наши спортсмены проведут поединки группового этапа. В женской шпаге заявлены Айнур Гулиева, Назиля Рагимова и Хадиджа Гасанлы, а в мужской сабле биться будут Магсуд Гусейнли, Салех Мамедов и Мурад Акперов.

В настольном теннисе наша женская команда в составе Хадиджи Абильзаде, Нигяр Махмудовой, Сабины Мамедовой и Земфиры Микаиловой встретится с Южной Кореей в рамках первого матча группового этапа. А мужской коллектив (Амин Оруджзаде, Нихад Самедзаде, Турал Мирзоев) проведет встречу против США.

В соревнованиях по теннису Эльвин Гашимов выйдет на корт против представителя Замбии Накаланги Хамаянгве.

В программе по плаванию Фатима Алкарамова, Абдурахман Рустамов и Рамиль Велизаде выступят на дистанции 50 метров баттерфляем. Саид Гамидов будет преодолевать 100 метров на спине. Также пройдет мужская эстафета 4х100 метров вольным стилем.



İdman.biz