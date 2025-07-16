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Азербайджан на параде открытия Универсиады - ФОТО/ ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

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16 Июля 2025 22:54
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Азербайджан на параде открытия Универсиады - ФОТО/ ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

На стадионе MSV Arena в Дуйсбурге проходит торжественное открытие Всемирной Универсиады с участием сборной Азербайджана.

Как передает собственный корреспондент İdman.biz из Дуйсбурга, в ходе парада команд-участниц Универсиады азербайджанские спортсмены вышли под шестым порядковым номером. Знаменосцами стали гимнастка Ляман Алимуродова и тхэквондист Эльтадж Гафаров.

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На стадионе MSV Arena в Дуйсбурге началось торжественное открытие Всемирной Универсиады с участием сборной Азербайджана.

Как передает собственный корреспондент İdman.biz из Дуйсбурга, мероприятие проходит на домашней арене футбольного клуба "Дуйсбург". Еще с утра в Рейнско-Рурском регионе Германии, где проводятся студенческие игры, зарядил сильный дождь. Он с небольшими перерывами продолжался до самого вечера, прекратившись как раз за два часа до начала церемонии. Улучшение погодных условий оказалось как нельзя кстати, поскольку организаторы отвели самый центр стадиона под места для гостей, которые рисковали промокнуть.

Церемонию открыл премьер-министр региона Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст. Он отметил, что подготовка к нынешнему мультифоруму велась на протяжении последних лет, и выразил надежду на его успешное проведение. Вюст добавил, что Универсиада является большим вызовом как для участников, так и для организаторов. "Чувствуйте себя как дома", — заключил он в приветственной речи.

Церемония открытия продолжается.

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Сегодня в регионе Рейн-Рур в Германии стартует 32-я Всемирная летняя Универсиада.

Как передает собственный корреспондент İdman.biz, арена в Дуйсбурге полностью готова к торжественной церемонии открытия.

Соревнования пройдут не только в Дуйсбурге, но также в Берлине, Бохуме, Эссене, Мюльхайме и Хагене. Азербайджан будет представлен на Универсиаде 71 спортсменом, которые выступят в 12 различных дисциплинах.

Всего на мультиспортивном форуме будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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