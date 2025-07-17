Найдено тело утонувшего чемпиона Азербайджана - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Найдено тело утонувшего в канале в Агдаше 17-летнего чемпиона Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу МЧС, тело Сулейманлы Дениза Насиб оглу, 2008 года рождения, было извлечено из воды водолазами и спасателями Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано соответствующим органам.

Отметим, что Дениз Сулейманлы был чемпионом Азербайджана по алпагуту.

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09:00

17-летний подросток утонул во время купания в водоканале в Агдаше.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, инцидент зафиксирован на участке Верхнеширванского канала, проходящем через село Агчаязы Агдашского района. Сулейманлы Дениз Насиб оглу, 2008 года рождения, утонул во время купания в водоканале.

Согласно информации, подросток плавал вместе с отцом. Отец, увидев тонущего сына, пытался его спасти, но ему это не удалось.

В связи с инцидентом на место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Аранского регионального центра МЧС. В настоящее время поисковые работы по поиску подростка продолжаются.

Отметим, что Дениз Сулейманлы был чемпионом Азербайджана по алпагуту.

İdman.biz