Как сложился старт Универсиады для Азербайджана: обзор первого дня - ФОТО

Азербайджанские спортсмены начали выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, сегодня проходят соревнования по художественной гимнастике, фехтованию, бадминтону, настольному теннису, теннису и плаванию.

В индивидуальном многоборье по художественной гимнастике выступают Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде. В первый день они исполнили упражнения с обручем и мячом, заняв 20-е и 25-е места соответственно.

Вечером в абсолютном первенстве среди групп на ковер выйдет наша команда в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

В фехтовании наши шпажистки провели поединки группового этапа. Айнур Гулиева одержала четыре победы и вышла в плей-офф, как и Назиля Рагимова — у нее три победы. Хадиджа Гасанли завершила соревнование с одной победой.

В первом круге плей-офф Рагимова и Гулиева уступили. 20 июля наших шпажисток ждет командный турнир.

В мужской сабле в личном зачете выступали Магсуд Гусейнли, Салех Мамедов и Мурад Акперов. Гусейнли преодолел групповой этап, в первом круге плей-офф обыграл соперника из Гонконга (15:13) и вышел в 1/32 финала, где уступил фехтовальщику из Казахстана (8:15).

Мамедов проиграл австралийцу в плей-офф, а Акперов не вышел из группы. 20 июля сабельную сборную ждет командный турнир.

В бадминтоне прошли матчи смешанных команд. На групповом этапе команда Азербайджана встретилась с Таиландом. В матчах приняли участие Хаджар Нуриева, Агиль Габилов, Нигяр Самедова и Мурад Шабанзаде, выступавшие в индивидуальном и парном разрядах. Азербайджанцы уступили со счетом 0:5, а затем проиграли и Австралии с таким же счетом.

В настольном теннисе женская сборная Азербайджана в составе Хадиджи Абильзаде, Нигяр Махмудовой, Сабины Мамедовой и Земфиры Микаиловой сыграла против Южной Кореи в первом матче группового этапа и уступила со счетом 0:3.

Мужская команда — Амин Оруджзаде, Нихад Самедзаде и Турал Мирзоев — проиграла сборной США с тем же результатом.

В плавании Фатима Алкарамова, Абдурахман Рустамов и Рамиль Велизаде не смогли пробиться в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Саид Гамидов также не прошел в полуфинал на дистанции 100 метров на спине. В мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем азербайджанская сборная установила национальный рекорд, но не попала в финал.

В соревнованиях по теннису Эльвин Гашимов вышел на корт против представителя Замбии Накаланги Хамаянгве. Наш спортсмен победил со счетом 2:1 (6:2, 3:6, 6:3) и прошел в следующий круг.

Заки Фейзуллаев

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