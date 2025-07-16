Messe Essen - базовая площадка азербайджанских спортсменов на Универсиаде

Выставочный центр Messe Essen станет одной из базовых площадок для азербайджанских спортсменов на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz, в этом комплексе в Эссене пройдут соревнования по дзюдо, художественной гимнастике, тхэквондо, фехтованию и настольному теннису.

Выставочный центр Messe Essen, открытый в 1913 году, был полностью перестроен в 1950-х годах. В последние годы подвергся значительной реконструкции, в результате чего общая выставочная площадь достигла 110 000 квадратных метров.

Отметим, что сегодня состоится открытие мультифорума.

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